11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 4-0 Clermont (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. PSG maçı, Ander Herrera (2), Mbappe ve Idrissa Gueye'nin golleriyle 4-0 kazandı.

Fransa Ligue 1'de heyecan devem ediyor. Yaptığı transferlerle tüm dünyanın dikkatini çeken ve sezona da flaş bir başlangıç yapan Paris Saint-Germain, evinde Clermont'u konuk etti. PSG maçı, 20 ve 31. dakikalarda Ander Herrera, 55. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Gueye'nin golleriyle 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain puanını 15'e yükseltti, Clermont ise 8 puanda kaldı.

İtalya Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupa sevincini yaşayan 22 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma, bu karşılaşmada ilk kez ilk 11'de başladı.

Başkent ekibinin yıldız futbolcuları Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos, Verratti, Di Maria ve Paredes kadroda yer almadı.

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