11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig 1-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih Leipzig’i dağıttı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Bundesliga'nın 4. haftasındaki dev maçta Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig'i 12. dakikada penaltıdan Lewandowski, 47. dakikada Musiala, 54. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Choupo-Motinh'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 4. haftasındaki dev maçta Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, teknik direktörü Nagelsmann'ın eski takımı RB Leipzig karşısında rahat bir oyun sonunda 4-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Lewandowski, 47. dakikada Musiala, 54. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Choupo-Motinh kaydetti. RB Leipzig'in tek golünü ise 58. dakikada Laimer attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, 3. yenilgisini alan RB Leipzig ise 3 puanda kalarak sezona hayal kırıklıklarıyla dolu bir giriş yaptı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Bochum ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Köln deplasmanına gidecek.
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