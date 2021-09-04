Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. F grubu maçında Faroe Adaları ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Faroe Adaları - Danimarka maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Danimarka kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Danimarka maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FAROE ADALARI - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Faroe Adaları - Danimarka maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor

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