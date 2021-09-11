Manchester United - Newcastle United maçı CANLI
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan maçında Manchester United Old Trafford'da Newcastle United'ı ağırlıyor. Karşılaşmada tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Portekizli dünya yıldızı 12 yıl sonra döndüğü United formasıyla Old Trafford'a ayak basıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk ediyor.
Karşılaşmada tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Portekizli dünya yıldızı 12 yıl sonra döndüğü United formasıyla Old Trafford'a ayak basıyor.
Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı Manchester United - Newcastle United maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;
İŞTE İLK 11'LER
Man. Utd: De Gea, Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Greenwood, Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo
Newcastle United: Woodman, Manquillo, Hayden, Lascelles, Clark, Ritchie, Longstaff, Willock, Almiron, Saint - Maximin, Joelinton
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