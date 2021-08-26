26 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Kylian Mbappe transferi için 220 milyon Euro istiyor!

Mbappe için istenen rakam belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Fransa Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin bonservisini belirledi. PSG Fransız oyuncu için 220 milyon Euro talep ediyor.

PSG'den ayrılmak istediği bilinen Kylian Mbappe için belirlenen bonservis bedeli belli oldu.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Kylian Mbappe için Real Madrid'den aldığı 160 milyon euroluk teklifi reddeden PSG'nin belirlediği bonservis bedelinin 220 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasını dahi göze alan PSG'nin Mbappe için 220 milyon euroluk bonservis belirlediği kaydedildi.

PSG'nin 2017'de Barcelona'dan transfer ettiği Neymar için ödediği 222 milyon euroya yakın bir bedel belirlediği Mbappe için Real Madrid kulübüyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü geçtiğimiz gün dünya basınına yansımıştı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, PSG'ye Mbappe için tekliflerini ilettiklerini belirttiği açıklamasında, "Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için teklifimize zaten cevap verdi ve verdikleri cevap kabaydı." diyerek görüşmelerin tıkandığı noktayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

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