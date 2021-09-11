11 Eylül 2021, Cumartesi
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Leicester City - Manchester City maçı | CANLI
Dünyanın 1 numaralı ligi İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında iki güçlü takım Leicester City ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power Stadyumu'nda Manchester City'i konuk ediyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Leicester City, ilk 3 maçta topladığı 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Manchester City ise averaj farkıyla 6. sırada yer alıyor.
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