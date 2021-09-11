11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Arsenal - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich'i konuk edecek. Peki, Arsenal - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal - Norwich maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında Norwich'i ağırlayacak.

Ligde ilk 3 maçından puan çıkaramayan Arsenal, son sırada bulunuyor. Arsenal gibi ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Norwich ise 19. sırada yer alıyor.

ARSENAL - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Arsenal - Norwich maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?
Napoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör