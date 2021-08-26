Juventus ve PSG başkanları İstanbul'a Cristiano Ronaldo transferi için görüşecek!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen ve kulüpten ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın Paris Saint-Germain'e transfer olacağı ve bu transferin gerçekleşmesi için kulüp başkanlarınının İstanbul'da görüşme yapacağı kaydedildi. İşte detaylar....
Geleceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'in Torino'ya gelerek oyuncusu ve kulübü Juventus'la transfer görüşmesi yaptığı kaydedildi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre özel bir uçakla öğle saatlerinde Torino'ya inen Mendes'in Juventus kulübüyle Cristiano Ronaldo'nun talebiyle ayrılğına dair teklifleri görüştüğü belirtiliyor.
MANCHESTER CITY'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
İddialara göre Mendes'in elinde olan tek somut teklifin Manchester City tarafından geldiği ve Portekizli süper yıldıza yıllık 15 milyon euro teklif edildiği kaydediliyor. 30 milyon euro bonservis isteyen Juventus kulübüne takas teklif eden Manchester City'nin bu isteğinin ise İtalyan kulübü tarafından beğenilmediği konuşuluyor.
PSG'NİN İLGİSİ SOMUT DEĞİL
Ronaldo hakkında çok konuşulan iddialardan birisi de PSG'nin ilgisi olduğu yönünde. Özellikle Mbappe konusunda belirsizlik yaşayan Fransız ekibinin Cristiano Ronaldo'ya olan ilgisinin somutlaşmadığı belirtiliyor.
KRİTİK İSTANBUL GÖRÜŞMESİ
Ön plana çıkan diğer iddialara göre ise Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelecek olan Juventus Başkanı Agnelli ile PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo transferine Türkiye'de nokta koyabileceği ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası