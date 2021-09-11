11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor! Leicester City – Manchester City maçı naklen A Spor'da

Leicester City – Manchester City maçı naklen A Spor’da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Dünyanın 1 numaralı ligi İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında iki güçlü takım Leicester City ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maç, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

3 haftası geride kalan ligde, dev takımlar birbirleriyle kıyasıya rekabetini sürdürüyor.

Geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'ye konuk oluyor.

Walkers Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşma naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Leicester City, geride kalan 3 haftada 6 puanla, 9.sırada yer alırken, Manchester City ise topladığı 6 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

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