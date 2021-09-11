11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Tottenham maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

Tottenham, ilk 3 maçta topladığı 9 puanla zirvede bulunuyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Crystal Palace ise 2 puanla 14. sırada yer alıyor.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Crystal Palace - Tottenham maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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