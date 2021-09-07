Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubu maçında Karadağ ile Letonya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karadağ - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Letonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Karadağ ile Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KARADAĞ İLE LETONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karadağ ile Letonya maçı 7 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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