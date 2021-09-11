11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli Juventus’a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

İtalya Serie A'da haftanın maçında Napoli evinde Juventus'u 57. dakikada Politano ve 85. dakikada Koulibaly'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 10. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli, Juventus'u ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Politano ve 85. dakikada Koulibaly attı. Juventus'un tek sayısını ise 10. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Juventus ise üst üste 2. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Juventus ise Milan'ı ağırlayacak.
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