11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea - Aston Villa maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Aston Villa'yı konuk edecek.

Chelsea, ilk 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 4 puanla 11. sırada yer alıyor.

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Chelsea - Aston Villa maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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