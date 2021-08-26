26 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Sociedad'a transfer olan Alexander Sörloth konuştu!

Sörloth transferi sonrası konuştu! Birçok opsiyon vardı ama...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve gol kralı olan Alexander Sörloth'un yeni adresi Real Sociedad oldu. Fenerbahçe ile de adı geçen Norveçli golcü, İspanyol kulübüne transferi sonrası konuştu. Sörloth, "Transfer için önümde birden çok opsiyon vardı ancak Sociedad'da olduğum için çok mutluyum" dedi. İşte o sözler...

Alman ekibi Leipzig'den, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'a transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth yeni takımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu ifade edilen 25 yaşındaki forvet, "Transfer için önümde birden çok opsiyon vardı ancak Sociedad'da olduğum için çok mutluyum. Bugünü bekliyordum. Benim işim hızımı, gücümü kullanarak gol atmak, asist yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak" dedi.

Sözlerine devam eden golcü oyuncu, "Bu transferden dolayı çok mutluyum ve maça çıkacağım ilk günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir kulübe geldiğiniz zaman oynamak için sabırsızlanırsanız, ben de öyleyim ve bir an önce takımımla maça çıkmak ve katkı sağlamak istiyorum. Real Sociedad kaliteli futbolculardan kurulu bir takım ve ben de kendimi kaliteli bir futbolcu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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