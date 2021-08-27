27 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Zeki Çelik'e Atletico Madrid kancası! | Son dakika transfer haberleri

Zeki İspanyol devinin radarında!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Milli futbolcumuz Zeki Çelik için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Lille'de göstermiş olduğu performans ile dikkat çeken Zeki'ye İspanyol ekibi Atletico Madrid talip oldu. Zeki Çelik geçen sezon Fransız ekibi ile 39 mücadelede görev aldı.

Lille'de şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'in uzun süredir taliplileri olduğu konuşuluyordu. Bu kez La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Zeki Çelik'e olan ilgisi gündeme flaş bir giriş yaptı.

İddialara göre sağ bek pozisyonuna yeni alternatifler arayan Atletico Madrid'in Zeki Çelik'i gözüne kestirdiği bilgisi basına yansıdı. İspanyol ekibinin ilk teması Lille kulübüyle gerçekleştirdiği aktarılırken oyuncunun şartlarının uygunluğuna göre pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.
Öte yandan sağ bek mevkiinde transferin gözdesi haline gelen Zeki Çelik'in Lille'den ayrılma ihtimaline karşılık Fransız ekibinin Tottenham'dan Serge Aurier ile söz kestiği belirtiliyor. Zeki Çelik'in ayrılması resmileştiğinde Lille'in Aurier'e imza attıracağı ifade ediliyor.
Zeki Çelik geçen sezon 39 maçta 4 gol 2 asist yaparak takımına şampiyonlukta önemli katkı vermişti.
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