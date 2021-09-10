10 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Manchester City'nin yıldız oyuncusu Benjamin Mendy'e hapis şoku!

Man City’li yıldıza şok! 4 ay daha hapiste
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Benjamin Mendy'e mahkemeden kötü haber geldi. Daha önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarıyla yargılanan Fransız oyuncunun hapse alınması yönünde karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapse alındı.

BBC'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Benjamin Mendy'nin kefalet talebi reddedildi ve bugün kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderildi.

Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı.

Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.

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