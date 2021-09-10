Son dakika spor haberi: Manchester City'nin yıldız oyuncusu Benjamin Mendy'e hapis şoku!
İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Benjamin Mendy'e mahkemeden kötü haber geldi. Daha önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarıyla yargılanan Fransız oyuncunun hapse alınması yönünde karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapse alındı.
BBC'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.
Benjamin Mendy'nin kefalet talebi reddedildi ve bugün kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderildi.
Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı.
Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.
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