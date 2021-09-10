Bonservisi Bundesliga ekibi Frankfurt'ta bulunan ve sezon başında NEC Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ümit Milli Takım'da top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ali Akman, Hollanda temsilcisinde 3 resmi maça çıktı. 2 maçta ilk 11 başlayan genç santrfor 2 gol attı.

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