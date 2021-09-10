NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman'a büyük onur! Hollanda Eredivisie'de...
Sezon başında Frankfurt'tan Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan Ümit Milli Takım oyuncularından Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi. | Son dakika spor haberleri
Bonservisi Bundesliga ekibi Frankfurt'ta bulunan ve sezon başında NEC Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.
Ümit Milli Takım'da top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.
Ali Akman, Hollanda temsilcisinde 3 resmi maça çıktı. 2 maçta ilk 11 başlayan genç santrfor 2 gol attı.
🏆 | 𝐀𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐦𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐣𝐟 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐝!— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) September 10, 2021
De 19-jarige spits nam vanmiddag uit handen van Hans Kraay Jr. de eerste Talent van de Maand-prijs in ontvangst.
Proficiat @AliAkman_18! 🇹🇷 Tebrikler 🥳#aliakman pic.twitter.com/1KvBc4WIEM
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