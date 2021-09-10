10 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman'a büyük onur! Hollanda Eredivisie'de...

Ali Akman’a büyük onur! Hollanda Eredivisie’de...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Sezon başında Frankfurt'tan Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan Ümit Milli Takım oyuncularından Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi. | Son dakika spor haberleri

Bonservisi Bundesliga ekibi Frankfurt'ta bulunan ve sezon başında NEC Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ümit Milli Takım'da top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ali Akman, Hollanda temsilcisinde 3 resmi maça çıktı. 2 maçta ilk 11 başlayan genç santrfor 2 gol attı.

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