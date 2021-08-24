25 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

PSV Eindhoven - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

PSV Eindhoven - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında PSV Eindhoven ile Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, PSV Eindhoven - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven, sahasında Benfica ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV EINDHOVEN - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Benfica maçı 24 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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