Son dakika spor haberi: Lionel Messi tarihe geçti! Pele'yi geride bıraktı

Son dakika spor haberleri: Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, ülkesinin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya ile oynadığı maçta yaptığı hat-trick ile milli formayla 79 gole ulaştı ve 77 golü bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

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