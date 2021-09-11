Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında son şampiyon Lille, deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Maçın 25. dakikasında milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın attığı gol galibiyete yetmedi ve Lille maçı 2-1 kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Lille, deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kaybetti.

Lorient'e galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Lauriente ve 87. dakikada Moffi'den gelirken, Lille'in tek golünü milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 25. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından son şampiyon ligdeki 5. maçında, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puanda kaldı. Öte yandan Lorient ise puanını 8'e yükseltti.

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