Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubu maçında Norveç ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Cebelitarık kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Norveç - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

NORVEÇ - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Cebelitarık maçı 7 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.

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