09 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yunanistan 2-1 İsveç (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bakasetas galibiyeti getirdi

Yunanistan’da Bakasetas sahnede!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Yunanistan, Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İsveç'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, Trabzonspor'dan Bakasetas ve Pavlidis kaydetti.

Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Yunanistan, sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi.

Olympiako Stadio Spyros Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yunanistan 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Yunanistan, 62. dakikada Trabzonsporlu Bakasetas'ın golüyle öne geçti. 74. dakikada ise bu kez Pavlidis sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 80. dakikaya gelindiğinde İsveç Quaison ile golü bulsa da yeterli olmadı ve skor 2-1'e geldi. Devam eden dakikalarda başka gol olmayınca Yunanistan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Yunanistan, ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. İsveç ise 9 puanda kaldı.
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