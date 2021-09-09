09 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 1-1 Polonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngilizler 90+2’de yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 72. dakikada Harry Kane kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+2'de Szymanski'den geldi.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Narodowy Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçta İngiltere, 72. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Polonya, İngiltere kalesinde pozisyonlar bulmak için büyük çaba sarf etti ve aradığı golü 90+2'de Szymanski ile bularak maça eşitliği getirdi ve puanlar paylaşıldı.


Bu sonucun ardından İngiltere 16, Polonya ise 11 puana yükseldi.
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