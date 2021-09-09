İlk yarısı golsüz biten maçta İngiltere, 72. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Polonya, İngiltere kalesinde pozisyonlar bulmak için büyük çaba sarf etti ve aradığı golü 90+2'de Szymanski ile bularak maça eşitliği getirdi ve puanlar paylaşıldı.

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Bu sonucun ardından İngiltere 16, Polonya ise 11 puana yükseldi.