09 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya 4-0 İzlanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanlar İzlanda’ya acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda'yı 4. dakikada Serge Gnabry, 24. dakikada Antonio Rüdiger, 56. dakikada Leroy Sane ve 80. dakikada Timo Werner'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serge Gnabry, 24. dakikada Antonio Rüdiger, 56. dakikada Leroy Sane ve 80. dakikada Timo Werner kaydetti.

Almanya'da İlkay Gündoğan maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Bu galibiyetin ardından lider Almanya puanını 15'e yükseltti. İzlanda 4 puanda kaldı.
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