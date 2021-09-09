Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Macaristan ile Andorra karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Macaristan oldu.



Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada (penaltı) Adam Szalai ve 18. dakikada Endre Botka kaydetti. Andorra'nın tek golü 82. dakikada Max Llovera'dan geldi.

Fenerbahçeli Attila Szalai, Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından Macaristan puanını 10 yaptı ve dördüncü sırada kaldı. İkinci sıradaki Arnavutluk'la farkı 2'ye indirdi. Andorra 3 puanda kaldı.

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