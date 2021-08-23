23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Leicester City maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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