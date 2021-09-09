Maçın 32. dakikasında Fornals'ın golüyle İspanya öne geçerken ikinci yarıda da oyunun kontrolü konuk ekipte oldu. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Ferran Torres farkı ikiye çıkardı ve skoru belirleyen isim oldu. Rakip kaleye 90 dakika boyunca 20 şut gönderen İspanya, istediğini alarak hata yapmadı.

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Bu sonucun ardından İspanya, 13 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Kosova ise 4 puanda kaldı.