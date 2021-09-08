08 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Polonya - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I grubu maçında Polonya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Polonya - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Polonya - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - İngiltere maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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