Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I grubu maçında Polonya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Polonya - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Polonya - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - İngiltere maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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