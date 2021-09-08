Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubu maçında İzlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İzlanda - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Almanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İZLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İzlanda - Almanya maçı 8 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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