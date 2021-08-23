Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Liverpool'la 1 yıl sözleşmesi bulunan Xherdan Shaqiri'yi transfer ettiğini duyurdu. Fransız temsilcisinin kasasından bu transfer için yaklaşık 9.5 miyon Sterlin ödeyecek. İsviçreli yıldızın adı sık sık Türk takımlarıyla da anılıyordu. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı.

Başarılı oyuncunun adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılıyordu. Shaqiri, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

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