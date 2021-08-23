Lyon Xherdan Shaqiri'yi renklerine bağladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Liverpool'la 1 yıl sözleşmesi bulunan Xherdan Shaqiri'yi transfer ettiğini duyurdu. Fransız temsilcisinin kasasından bu transfer için yaklaşık 9.5 miyon Sterlin ödeyecek. İsviçreli yıldızın adı sık sık Türk takımlarıyla da anılıyordu. | Son dakika transfer haberleri
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı.
Başarılı oyuncunun adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılıyordu. Shaqiri, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.
L'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s'était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l'Euro.https://t.co/l8SqPPpAgs— Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2021
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