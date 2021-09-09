09 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya 5-0 Litvanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 Giriş Tarihi: 09.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden İtalya, C grubundaki 6. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Maviler maçı, Moise Kean (2), Utkus (kendi kalesine), Raspadori ve Lorenzo'nun attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son Avrupa şampiyonu İtalya, C grubunun 6. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalya, 6. maçını da 5-0 kazandı. Mavilere galibiyeti getiren goller, 11 ve 29'da Moise Kean, 14'te Utkus (kendi kalesine), 24'te Raspadori ve 54'te Di Lorenzo'dan geldi.

Maçın ardından C grubundaki puan tablosu şu şekilde;

1- İtalya: 14 puan

2- İsviçre: 8 puan

3- Kuzey İrlanda: 5 puan

4- Bulgaristan: 5 puan

5- Litvanya: 0 puan

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