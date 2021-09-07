08 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Pjanic şov yaptı! Bosna Hersek 2-2 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pjanic şov yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Bosna Hersek forması giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic, ülkesinin Kazakistan ile oynadığı ve sahadan 2-2 berabere kaldığı maçta 1 gol, 1 asist üretti.

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna-Hersek ile Kazakistan karşı karşıya geldi.

Bilino Polje Stadı'nda oynanan maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Kazakistan 51. dakikada Islambek Kuat'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, 74. dakikada sahneye çıkarak kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve maça eşitlik geldi.

85. dakikaya gelindiğinde ise Pjanic bu kez Menalo'ya asist yaparak skorun 2-1'e gelmesini sağladı. 90+5'te ise Kazakistan'dan Zaynutdinov'un golü maça yeniden eşitliği getirdi ve mücadele 2-2 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da D Grubu'nda 3'er puana yükseldi.
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