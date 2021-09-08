08 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burkina Faso 1-1 Cezayir (MAÇ SONUCU-ÖZET) Feghouli'nin golü Cezayir'e yetmedi!

Feghouli’nin golü Cezayir’e yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Burkina Faso ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin golü takımına yetmedi.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu mücadelesinde Cezayir, Burkina Faso'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Cezayir'in golünü 18. dakikada Galatasaraylı Sofiane Feghouli kaydederken, asist ise eski Fenerbahçeli oyuncu Islam Slimani'den geldi. Burkina Faso'nun golü ise 64. dakikada Abdoul Tapsoba'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanları paylaştı ve 2 maç sonucunda 4 puana ulaştı.

FEGHOULI İLK 11 BAŞLADI, GHEZZAL SÜRE ALAMADI

Karşılaşmaya Feghouli ilk 11'de başlarken 59. dakikada yerini Belkebla'ya bıraktı. Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise süre alamadı.

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