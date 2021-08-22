22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus puan kaybıyla başladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İtalya Serie A'da heyecan başladı. İlk hafta maçında Juventus, Udinese deplasmanına çıktı. Karşılaşmada Dybala ve Cuadrado'nun golleriyle öne geçen Torino ekibi, Pereyra ve Deulofeu'nun gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da 2021/22 sezonu heyecanı başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus, ligin ilk maçında Udinese ile berabere kaldı. 3. dakikada Dybala ve 23. dakikada Cuadrado'nun golleriyle 2-0 öne geçen Juve, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Udinese adına 51'de Pereyra ve 83'te Deulofeu beraberliği getiren isimler oldu. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

RONALDO 11'DE BAŞLAMADI

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, maça yedek kulübesinde başladı. 60. dakikada Morata'nın yerine oyun dahil oldu.

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