Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ın, yeni takımındaki forma numarası belli oldu. Milli yıldız, İngiliz temsilcisinde 18 numaralı formayı giyecek.

2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde kadroda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe, sürpriz bir karar alarak Ozan Tufan'ın Watford'a satın alma opsiyonlu kiralamıştı.

26 yaşındaki milli oyuncu, İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyecek.

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