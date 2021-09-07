07 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Tufan Watford'da 18 numaranın sahibi oldu!

Ozan Tufan’ın forma numarası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ın, yeni takımındaki forma numarası belli oldu. Milli yıldız, İngiliz temsilcisinde 18 numaralı formayı giyecek.

2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde kadroda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe, sürpriz bir karar alarak Ozan Tufan'ın Watford'a satın alma opsiyonlu kiralamıştı.

26 yaşındaki milli oyuncu, İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sevilla-Barcelona maçı ertelendi! Sevilla-Barcelona maçı ertelendi!
Fransa - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Azerbaycan - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Azerbaycan - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör