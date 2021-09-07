07 Eylül 2021, Salı
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Groupama Stadı'nda oynanan maçı Fransa 2-0 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.
Mücadelenin 25. dakikasında Griezmann'ın golüyle Fransa öne geçen taraf oldu ve ilk yarı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fransa, 53. dakikada yeniden Griezmann ile skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda oyunun hakimiyetini bırakmayan Fransa maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Fransa 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 5 puanda kaldı.
Fransa 2-0 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 6. maçında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Griezmann kaydetti.
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 6. maçında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.
Groupama Stadı'nda oynanan maçı Fransa 2-0 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.
Mücadelenin 25. dakikasında Griezmann'ın golüyle Fransa öne geçen taraf oldu ve ilk yarı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fransa, 53. dakikada yeniden Griezmann ile skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda oyunun hakimiyetini bırakmayan Fransa maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Fransa 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 5 puanda kaldı.
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