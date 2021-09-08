2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunun iki ekibi Karadağ ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G grubunda mücadele eden iki takım Karadağ ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla sona erdi ve takımlar 1'er puan aldı. Bu beraberliğin ardından Karadağ 8 puana, Letonya ise 5 puana yükseldi.

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