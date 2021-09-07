07 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Azerbaycan - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Azerbaycan - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu maçında Azerbaycan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Azerbaycan - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Azerbaycan - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

AZERBAYCAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Azerbaycan - Portekiz maçı 7 Eylül Salı günü saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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