08 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç 5-1 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Norveç fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın, grubunda yer alan Norveç, sahasında Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Kuzey ekibinin gollerini Haaland (3), Sörloth ve Thorstvedt kaydetti.

A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Norveç evinde grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı konuk etti. Ulleval Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç 5-1'lik skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Thorstvedt, 27. 39 ve 90+2. dakikalarda Haaland ile 59. dakikada Sörloth kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısı ise 43. dakikada Styche'den geldi.

Norveç bu skorla birlikte puanını 13 yaptı ve A Milli Takımımızı geçerek 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık ise 6 maçta yediği 24 golle puansız son sırada kaldı.

Norveç, 8 Ekim'de A Milli Takımımız ile kritik bir maça çıkacakken, Cebelitarık evinde Karadağ'ı konuk edecek.
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