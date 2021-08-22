23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3-2 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern ilk galibiyetini aldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln'ü Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Köln, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 50. dakikada Robert Lewandowski ve 58 ile 71. dakikalarda Serge Gnabry'nin atığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın golleri ise 60. dakikada Anthony Modeste ve 62. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Bu sonuçla Bundesliga'da 2021/2022 sezonundaki ilk galibiyetini alan Bayern, puanını 4'e yükseltti. İlk yenilgisini alan Köln ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, 28 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Hertha Berlin'i konuk edecek. Köln ise aynı gün TSİ 16.30'da Bochum'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus puan kaybıyla başladı! Juventus puan kaybıyla başladı!
Lukaku golle döndü! Chelsea derbiyi kazandı Lukaku golle döndü! Chelsea derbiyi kazandı
G.Saray’ın rakibi evinde berabere kaldı! G.Saray'ın rakibi evinde berabere kaldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör