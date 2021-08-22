Bayern Münih 3-2 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln'ü Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Köln, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 50. dakikada Robert Lewandowski ve 58 ile 71. dakikalarda Serge Gnabry'nin atığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın golleri ise 60. dakikada Anthony Modeste ve 62. dakikada Mark Uth'tan geldi.
Bu sonuçla Bundesliga'da 2021/2022 sezonundaki ilk galibiyetini alan Bayern, puanını 4'e yükseltti. İlk yenilgisini alan Köln ise 3 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, 28 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Hertha Berlin'i konuk edecek. Köln ise aynı gün TSİ 16.30'da Bochum'u ağırlayacak.
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