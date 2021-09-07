La Liga'da Sevilla-Barcelona ve Villarreal-Deportivo maçları ertelendi!

La Liga yönetiminden yapılan açıklamaya göre, haftasonu oynanacak Sevilla-Barcelona ve Villarreal-Deportivo maçları ileri bir tarihe ertelendi.

İspanya La Liga yönetimi, haftasonu oynanacak maçlarla ilgili bir karar aldı. Buna göre 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak Sevilla-Barcelona ve Villarreal-Deportivo maçları, fikstür sıkışıklığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelemenin gerekçesi, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi fikstürleri nedeniyle yaşanan yoğunluk iddia edildi.

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