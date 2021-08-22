İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi maviler 2-0 kazandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James'ten geldi.

Bu sonuçla Chelsea, ligin ilk haftasındaki Crystal Palace galibiyetinin ardından 2'de 2 yapmış oldu. Arsenal ise Brentford'ın ardından ezeli rakibine de mağlup olarak lige kötü bir giriş yaptı.

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