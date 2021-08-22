23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0 - 2 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lukaku golle döndü! Chelsea derbiyi kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftası Londra derbisine sahne oldu. Arsenal, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Mücadele mavilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku damga vurdu. Yıldız futbolcu takımının ilk golünü kaydetti. Chelsea'nin 2. golü Reece James'ten geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi maviler 2-0 kazandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James'ten geldi.

Bu sonuçla Chelsea, ligin ilk haftasındaki Crystal Palace galibiyetinin ardından 2'de 2 yapmış oldu. Arsenal ise Brentford'ın ardından ezeli rakibine de mağlup olarak lige kötü bir giriş yaptı.

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