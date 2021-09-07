Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D grubu maçında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Fransa - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - Finlandiya maçı 7 Ağustos Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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