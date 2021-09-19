Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Stuttgart, evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım 4 puanla 12. sırada, konuk ekip ise 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Stuttgart-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 4, konuk ekibin ise 7 puanı bulunuyor.
STUTTGART-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stuttgart'ın sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edeceği maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
STUTTGART-LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Stuttgart: Muller; Kempf, Karazor, Mavropanos; Mangala, Klement, Endo, Massimo, Sosa; Klimowicz; Marmoush
Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Kossounou, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick
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