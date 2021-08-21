22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund deplasmanda kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg, sahasında Borussia Dortmund'u Grifo ve Sallai'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında Freiburg ile Borussia Dortmund, Dreisamstadion'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 6. dakikada Vincenzo Grifo ve 53. dakikada Roland Sallai'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin tek golü ise 59. dakikada Yannik Keitel'den (k.k.) geldi.

Bundesliga'nin 3. haftasında Freiburg, 28 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da Stuttgart'ın konuğu olacak. Borussia Dortmund ise 27 Ağustos Cuma günü TSİ 21.30'da Hoffenheim'ı ağırlayacak.

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