06 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 4-0 Andorra (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Andorra’yı rahat geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden İngiltere, I grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. İngiltere karşılaşmayı, Lingard'ın 2, Harry Kane ve Saka'nın golleriyle 4-0 kazandı.

EURO 2020'de final oynayan ancak kupayı İtalya'ya kaptıran İngiltere, gözünü 2022 Dünya Kupası'na çevirdi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri I grubunda mücadele eden İngiltere, 5. hafta maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Lingard'ın 18. ve 78. dakikada, Harry Kane'in 72. dakikada ve Bukayo Saka'nın 85. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

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