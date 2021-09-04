04 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Slovakya - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Slovakya - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. H grubu maçında Slovakya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Slovakya - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovakya ile Hırvatistan kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Slovakya - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovakya - Hırvatistan maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ukrayna - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ukrayna - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hollanda - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hollanda - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Letonya - Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Letonya - Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör