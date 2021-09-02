Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubu maçında Liechtenstein ile Almanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liechtenstein - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Liechtenstein ile Almanya kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Liechtenstein - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LIECHTENSTEIN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liechtenstein - Almanya maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı ülkemizde mevcut değil.

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