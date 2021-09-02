Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. C grubu maçında İtalya ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Bulgaristan kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Bulgaristan maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.

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