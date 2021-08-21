Liverpool 2-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool sahasında Burnley'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anfield Road Stadı'nda 528 gün sonra taraftarlarıyla buluşan Liverpool, 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Burnley karşısında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken ve ikinci golün pasını veren Trent Alexander-Arnold, maçın futbolcusu seçildi.

Liverpool, sezona ikide iki yaparak başlarken, Burnley henüz puanla tanışamadı.

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