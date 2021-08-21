21 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool rahat kazandı!

Liverpool rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool sahasında Burnley'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anfield Road Stadı'nda 528 gün sonra taraftarlarıyla buluşan Liverpool, 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Burnley karşısında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken ve ikinci golün pasını veren Trent Alexander-Arnold, maçın futbolcusu seçildi.

Liverpool, sezona ikide iki yaparak başlarken, Burnley henüz puanla tanışamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hakan’ın Inter macerası şovla başladı! Hakan'ın Inter macerası şovla başladı!
City Norwich’i farklı geçti City Norwich'i farklı geçti
Düelloda kazanan çıkmadı! | Özeti izleyin Düelloda kazanan çıkmadı! | Özeti izleyin
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör